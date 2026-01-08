Лукашенко: зачем захватывать пустой танкер, если США хотят мира на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко задался вопросом, зачем США захватили «пустой российский танкер», если в администрация американского президента Дональда Трампа желает мира на Украине. Об этом сообщает агентство БелТА.

Лукашенко напомнил, что предупреждал Москву по поводу способности США «разыгрывать спектакль».

«Я своего старшего брата (Россию — прим. ред.) предупреждал, и прямо накануне этого мерзкого мероприятия (захват американскими военными президента Венесуэлы Николаса Мадуро — прим. ред): не было бы только спектакля со стороны американцев и всего Запада, не разыграли бы они нас в очередной раз. И сегодня я абсолютно убежден, что это так. Зачем было захватывать пустой российский танкер под флагом России? Зачем это нужно было делать, если вы хотите мира в Украине?» — сказал президент Белоруссии.

Вечером 7 января стало известно о задержании судна M/V Bella 1 («Маринера»). Танкер под российским флагом арестовали в Северной Атлантике. До момента захвата судно находилось примерно в 200–300 км к югу от побережья Исландии, оно следовало в сторону Мурманска.

Соединенные Штаты обвинили «Маринеру» в нарушении санкций, связанных с перевозкой нефти из Венесуэлы. Генпрокурор США Пэм Бонди заявила, что правоохранители намерены предъявить обвинения членам экипажа танкера.

Ранее в Госдуме призвали дать «щелчок по носу» США за захват российского танкера.