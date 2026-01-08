В Подмосковье спасли женщину с подозрением на инфаркт во время ночной рыбалки

Женщину с признаками инфаркта спасли со льда Иваньковского водохранилища в Дубне

Спасатели эвакуировали женщину с признаками инфаркта со льда Иваньковского водохранилища в подмосковной Дубне. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Инцидент произошел 7 января во время ночной рыбалки: женщина почувствовала резкое ухудшение самочувствия и успела позвонить по номеру 112. На ее поиски оперативно выдвинулись спасатели на судне на воздушной подушке. В темноте экипажу пришлось маневрировать между палатками других рыбаков. Рыбачка подавала сигналы фонариком, что позволило определить ее местоположение.

Спасательная операция заняла менее часа. Пострадавшую доставили на берег и передали бригаде медиков для оказания помощи.

4 января в Новосибирской области из снежного плена спасли 68-летнюю женщину. Спасатели из Куйбышева получили сигнал от очевидцев, которые заметили человека, увязшего в сугробах. Температура воздуха в тот момент составляла -17°C. На место экстренно выехала дежурная группа. Спасатели обнаружили в поле пожилую женщину. Как выяснилось, она возвращалась пешком из деревни Малинино, но сбилась с пути и застряла в снегу. Чтобы быстрее доставить пенсионерку к дороге, спасатели несли ее на своих спинах, делая короткие остановки для отдыха.

В конце декабря в Приморском крае рыбаки провалились под лед вместе с автомобилем. Выбраться удалось лишь одному приморцу, двое других не выжили. По факту произошедшего правоохранители возбудили уголовное дело.

Ранее в Приморье три автомобиля рыбаков ушли под воду.