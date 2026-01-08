Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

В Белоруссии отзывают детское питание Nestle из-за возможного наличия токсина

В Белоруссии отзывают несколько партий сухих смесей Nestle из-за токсина
Global Look Press

В Белоруссии добровольно отзывают ограниченное число партий сухих смесей для детского питания компании Nestle из-за потенциального риска наличия токсина. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения республики.

Решение принято поставщиком продукции Nestle в Белоруссию — компанией «АЛИДИ-Вест». Отзыв является частью глобальной кампании производителя и связан с выявленным риском присутствия токсина цереулида в сырье (арахидоновой кислоте), полученном от внешнего поставщика.

«Данные действия являются мерой предосторожности и частью кампании по глобальному добровольному отзыву определенных партий продукции детского питания Nestle в связи с выявленным потенциальным риском наличия токсина цереулида в сырье», — отметили в Минздраве Белоруссии.

6 января Роспотребнадзор ввел временный запрет на ввоз в РФ ряда детских сухих смесей ООО «Нестле Россия» из-за возможного наличия в продукции токсина цереулида.

Ранее в США десятки младенцев заразились ботулизмом после употребления детской смеси. 

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27580837_rnd_7",
    "video_id": "record::195c5c6e-5b87-4e5e-8814-a8706c20a9be"
}
 
Теперь вы знаете
Как правильно заговорить о сексе с партнером. Нестыдная инструкция
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+