В Белоруссии отзывают детское питание Nestle из-за возможного наличия токсина

В Белоруссии отзывают несколько партий сухих смесей Nestle из-за токсина

В Белоруссии добровольно отзывают ограниченное число партий сухих смесей для детского питания компании Nestle из-за потенциального риска наличия токсина. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения республики.

Решение принято поставщиком продукции Nestle в Белоруссию — компанией «АЛИДИ-Вест». Отзыв является частью глобальной кампании производителя и связан с выявленным риском присутствия токсина цереулида в сырье (арахидоновой кислоте), полученном от внешнего поставщика.

«Данные действия являются мерой предосторожности и частью кампании по глобальному добровольному отзыву определенных партий продукции детского питания Nestle в связи с выявленным потенциальным риском наличия токсина цереулида в сырье», — отметили в Минздраве Белоруссии.

6 января Роспотребнадзор ввел временный запрет на ввоз в РФ ряда детских сухих смесей ООО «Нестле Россия» из-за возможного наличия в продукции токсина цереулида.

Ранее в США десятки младенцев заразились ботулизмом после употребления детской смеси.