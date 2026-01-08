Лукашенко заявил, что супруге Мадуро предлагали остаться в Венесуэле

Супруге похищенного президента Венесуэлы Николаса Мадуро Силии Флорес предлагали остаться на родине. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, его слова передает госагентство БелТА.

«Важно, что захватили президента [Боливарианской Республики]. Жене сказали: «Ты можешь остаться, мы к тебе не имеем претензий». Она: «Нет, я с ним». Флорес, я знаю, очень мужественная женщина. «Я со своим возлюбленным». Доставили в Америку и ей наркобизнес пришили», — сказал глава государства.

3 января 2026 года силы США провели операцию в Венесуэле и захватили президента Николаса Мадуро. Его увезли в Штаты, чтобы судить за преступления в сфере наркобизнеса. Первое заседание заседание против Мадуро состоялось 5 января 2026 года, однако Bloomberg писал, что рассматривать дело Мадуро по существу начнут не ранее 2027 года.

Сейчас обязанности президента Венесуэлы исполняет вице-президент Делси Родригес.

Ранее в Госдуме назвали поведение властей США «нездоровой эйфорией».