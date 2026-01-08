Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине

BAIC обновила внедорожник BJ40, который выпускают в России

Автокомпания BAIC обновила внедорожник BJ40
autohome.com.cn

Китайский автопроизводитель BAIC обновил внедорожник BJ40, сообщает Autohome.

В версии Explorer BJ40 получил переработанный интерьер. Презентация модели состоится 15 января 2026 года.

«Интерьер был всесторонне оптимизирован и модернизирован, излучая ярко выраженное технологическое звучание. Новая модель предлагает двухцветный черно-серый и черно-коричневый салон, где установлен 15,6-дюймовый центральный экран», — отмечается в публикации.

При этом в интерьере внедорожника сохранились и физические кнопки. Водительское кресло снабжено электрорегулировками в шести направлениях. На выбор предлагается два силовых агрегата рабочим объемом 2,0 л, бензиновый и дизельный. Мощность бензинового мотора — 245 л.с., дизеля — 163 л.с. Трансмиссия — восьмиступенчатый «автомат».

Внедорожник BAIC BJ 40 присутствует и на российском рынке, такие машины собирают в Калининграде.

Ранее глава Volkswagen назвал ошибкой отказ от Porsche Macan.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27580045_rnd_0",
    "video_id": "record::2f628d61-624a-42ff-96cb-589822914888"
}
 
Теперь вы знаете
Как правильно заговорить о сексе с партнером. Нестыдная инструкция
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+