Лукашенко заявил, что США могли достичь целей в Венесуэле без захвата Мадуро

США могли добиться своих целей в Венесуэле без захвата президента латиноамериканской республики Николаса Мадуро. Такое мнение высказал лидер Белоруссии Александр Лукашенко, передает БелТА.

Он отметил, что только благодарен президенту США Дональду Трампу за то, что тот открыто говорит: Вашингтону нужна нефть.

«Я с болью говорю о том, что был в какой-то степени втянут в эту ситуацию в самом начале. И американцев информировал, что венесуэльцы готовы с вами сотрудничать. Не надо совершать эти глупости, из которых будет очень сложно выйти», — отметил Лукашенко.

Президент Белоруссии уточнил, что передал «все месседжи от Николаса Мадуро». Он напомнил о своей встрече с послом Венесуэлы в РФ Хесусом Рафаэлем Саласаром Веласкесом, которого Лукашенко назвал «сторонником, поплечником» венесуэльского лидера.

«Я его также хорошо знаю — человек военный, еще [работал] при [бывшем президенте Венесуэлы Уго] Чавесе. Все, что хотят американцы, можно было сделать без захвата», — добавил президент Белоруссии.

3 января США нанесли удар по Венесуэле: взрывы прогремели в столице страны Каракасе и на военной базе Форт-Тиуна. После атак президент США Дональд Трамп назвал операцию успешной и заявил, что американские военные захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу. Глава Белого дома подчеркнул, что Мадуро «больше не президент», а управление Венесуэлой «до передачи власти» берут на себя США.

