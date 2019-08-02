Путин подписал закон о запрете микрокредитования под залог жилья

Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает частным микрофинансовым организациям (МФО) выдавать займы гражданам под залог жилья, передает РИА «Новости».

Закон запрещает частным МФО выдавать займы под залог жилого помещения заемщика или иного физлица-залогодателя. Частным МФО запрещается выдавать займы под залог доли в праве на общее имущество, а также под залог права требования дольщика по договору долевого участия в строительстве.

Вводимые законом запреты не будут распространяться на МФО, учредителями, акционерами или участниками которых являются РФ, ее регионы или муниципалитеты.

Закон вступает в силу с 1 октября 2019 года.