Россиянин украл три бутылки коньяка и получил два года колонии

В Костроме мужчина получил два года колонии за попытку украсть коньяк из магазина

Костромской областной суд оставил в силе приговор местному жителю, осужденному за грабеж, он попытался вынести из магазина три бутылки коньяка. Об этом сообщает областная прокуратура.

По данным следствия, 38-летний ранее судимый костромич в одном из магазинов города взял с витрины три бутылки коньяка на общую сумму более двух тысяч рублей, спрятал их в карманы и попытался пройти мимо кассы. Когда продавец попытался его остановить, мужчина оказал сопротивление, толкнул его и скрылся с похищенным.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о грабеже, первоначально Свердловский районный суд Костромы признал его виновным по статье о грабеже и назначил наказание в виде 2 лет и 10 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Осужденный обжаловал этот приговор, он был оставлен без изменений.

