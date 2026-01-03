Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Атака на резиденцию ПутинаУдар США по ВенесуэлеПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

Россиянин украл три бутылки коньяка и получил два года колонии

В Костроме мужчина получил два года колонии за попытку украсть коньяк из магазина
Виталий Белоусов/РИА Новости

Костромской областной суд оставил в силе приговор местному жителю, осужденному за грабеж, он попытался вынести из магазина три бутылки коньяка. Об этом сообщает областная прокуратура.

По данным следствия, 38-летний ранее судимый костромич в одном из магазинов города взял с витрины три бутылки коньяка на общую сумму более двух тысяч рублей, спрятал их в карманы и попытался пройти мимо кассы. Когда продавец попытался его остановить, мужчина оказал сопротивление, толкнул его и скрылся с похищенным.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о грабеже, первоначально Свердловский районный суд Костромы признал его виновным по статье о грабеже и назначил наказание в виде 2 лет и 10 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Осужденный обжаловал этот приговор, он был оставлен без изменений.

До этого житель Алтайского края пришел в магазин техники, чтобы сдать по гарантии сломанный водонагреватель и холодильник. Сотрудники магазина отказались принимать товар, отказ привел мужчину в ярость. Он начал крушить бытовую технику на прилавках. Работники магазина успели нажать тревожную кнопку. К моменту прибытия наряда Росгвардии дебошир успел расколотить 12 телевизоров, два холодильника и водонагреватель.

Ранее в Липецке покупатель украл из магазина 300 упаковок кофе и 39 банок шоколадной пасты.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27553003_rnd_2",
    "video_id": "record::69fdbc6a-5419-47dc-abfb-2063c8631fdb"
}
 
Теперь вы знаете
Почему лед в коктейле не тонет и скрипит дверь: фундаментальная физика в быту
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+