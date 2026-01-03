В Сургуте спасли ребенка, который наглотался магнитов

В Сургуте врачи перинатального центра провели экстренную операцию ребенку, который проглотил 13 магнитов. Об этом в Telegram-канале сообщила директор сургутского перинатального центра Лариса Белоцерковцева.

Инцидент произошел в новогоднюю ночь, несовершеннолетний был доставлен в медицинское учреждение с подозрением на проглоченное инородное тело. Выяснилось, что ребенок съел несколько магнитных шариков. Было принято решение о проведении хирургического вмешательства.

Врачи извлекли из брюшной полости маленького пациента 13 магнитов, которые успели притянуться друг к другу. Состояние ребенка стабильное, он находится под наблюдением медиков. Также госпитализация понадобилась девочке с анафилактическим шоком. Причиной стало отравление этанолом.

До этого в ХМАО двухлетний мальчик наглотался магнитов. Во время экстренной операции в толстой кишке обнаружили 19 магнитов и двойную перфорацию. Инородные тела были удалены, поврежденные участки ушиты. После операции мальчик шесть суток провел в отделении реанимации.

Ранее российские врачи спасли двухлетнего ребенка, проглотившего саморез.