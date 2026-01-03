РИА Новости: в порту Ла-Гуайра в Венесуэле произошли пожары после удара США

После удара США в венесуэльском порту Ла-Гуайра произошли пожары. Об этом сообщает РИА Новости.

«Пожары вспыхнули в венесуэльском порту Ла-Гуайра, по которому ранее был нанесен американский удар», — говорится в материале.

3 января агентство Associated Press сообщило, что в Каракасе произошло по меньшей мере семь взрывов, над городом пролетело несколько самолетов.

Позднее стало известно, что взрыв произошел на военно-морской базе Ла-Гуайра в штате Варгас на севере Венесуэлы.

Журналистка CBS News Дженнифер Джейкобс заявила, что президент США Дональд Трамп отдал указание нанести удары по ряду целей на территории Венесуэлы, включая военные объекты.

В Белом доме отказались комментировать информацию о возможной причастности США к взрывам в Каракасе.

Ранее США направили в регион Карибского моря истребители и дроны.