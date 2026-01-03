После удара США в венесуэльском порту Ла-Гуайра произошли пожары. Об этом сообщает РИА Новости.
«Пожары вспыхнули в венесуэльском порту Ла-Гуайра, по которому ранее был нанесен американский удар», — говорится в материале.
3 января агентство Associated Press сообщило, что в Каракасе произошло по меньшей мере семь взрывов, над городом пролетело несколько самолетов.
Позднее стало известно, что взрыв произошел на военно-морской базе Ла-Гуайра в штате Варгас на севере Венесуэлы.
Журналистка CBS News Дженнифер Джейкобс заявила, что президент США Дональд Трамп отдал указание нанести удары по ряду целей на территории Венесуэлы, включая военные объекты.
В Белом доме отказались комментировать информацию о возможной причастности США к взрывам в Каракасе.
Ранее США направили в регион Карибского моря истребители и дроны.