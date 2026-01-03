В Венесуэле заявили, что оставляют за собой право на самооборону в связи с действиями США

МИД: Венесуэла оставляет за собой право на законную самооборону

Министерство иностранных дел Венесуэлы заявило, что Каркас оставляет за собой право на законную самооборону для защиты своего народа и независимости. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

«Точно в соответствии со статьей 51 Устава ООН Венесуэла оставляет за собой право на законную оборону для защиты своего народа, своей территории и своей независимости», — говорится в заявлении.

Кроме того, Венесуэла призвала народы и правительства стран Латинской Америки, Карибского бассейна и всего мира мобилизоваться в активной солидарности против «имперской агрессии».

3 января агентство Associated Press сообщило, что в Каракасе произошло по меньшей мере семь взрывов, над городом пролетело несколько самолетов.

Позднее стало известно, что взрыв произошел на военно-морской базе Ла-Гуайра в штате Варгас на севере Венесуэлы.

Журналистка CBS News Дженнифер Джейкобс заявила, что президент США Дональд Трамп отдал указание нанести удары по ряду целей на территории Венесуэлы, включая военные объекты.

В Белом доме отказались комментировать информацию о возможной причастности США к взрывам в Каракасе.

Ранее МИД Венесуэлы решительно осудил удары США по Каракасу.