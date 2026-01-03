В США заявили, что американские ВС планировали ударить по Венесуэле на Рождество

CBS: запланированные на Рождество удары по Венесуэле откладывались из-за погоды

Проведение операции США с нанесением наземных ударов по территории Венесуэлы, изначально запланированной на Рождество — 25 декабря, несколько раз откладывалось из-за плохой погоды. Об этом сообщает телеканал CBS News со ссылкой на двух неназванных американских чиновников.

Отмечается, что после Рождества у Вооруженных сил США открывались дополнительные временные «окна» для выполнения операции, однако командование переносило запланированное, ожидая метеоусловий, которые обеспечили бы наибольшие шансы на успех.

3 января агентство Associated Press сообщило, что в Каракасе произошло по меньшей мере семь взрывов, над городом пролетело несколько самолетов.

Позднее стало известно, что взрыв произошел на военно-морской базе Ла-Гуайра в штате Варгас на севере Венесуэлы.

Журналистка CBS News Дженнифер Джейкобс заявила, что президент США Дональд Трамп отдал указание нанести удары по ряду целей на территории Венесуэлы, включая военные объекты.

В Белом доме отказались комментировать информацию о возможной причастности США к взрывам в Каракасе.

После случившегося президент Венесуэлы Николас Мадуро распорядился задействовать все планы национальной обороны.

Ранее МИД Венесуэлы решительно осудил удары США по Каракасу.