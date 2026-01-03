Размер шрифта
Экс-капитан «Спартака» рассказал, почему не отказывается от алкоголя

Экс-капитан «Спартака» Глушаков не видит смысла в отказе от алкоголя
FC Spartak/Twitter.com/Global Look Press

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Денис Глушаков заявил, что не видит смысла в отказе от алкоголя, передает «РБ Спорт».

«Полностью отказаться от алкоголя? А зачем? А есть те, кто курит, играет в футбол — и живет до 90 лет. Все должно в меру, нельзя ни с чем перебирать», — сказал Глушаков.

Глушаков выступал за московский «Спартак» с 2013 по 2019 год. В сезоне-2016/17 он в составе красно-белых стал победителем Российской премьер-лиги (РПЛ). После ухода из «Спартака» хавбек подписал контракт с грозненским «Ахматом», а в июле 2020-го перешел в «Химки», в составе которых отыграл полтора сезона. Перед началом сезона-2024/25 Глушаков вернулся в подмосковную команду.

Футболист — участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов. Он играл за сборную России с 2011 по 2018 год.

Ранее Глушаков назвал себя самым дорогим россиянином в истории «Спартака».
 
