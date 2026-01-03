Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Атака на резиденцию ПутинаУдар США по ВенесуэлеПереговоры о мире на Украине
 (обновлено )
Новости политики

В Совфеде прокомментировали удар США по Венесуэле

Сенатор Клишас: ждем санкций ЕС против США за удары по Венесуэле
Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

После удара США по Венесуэле можно ожидать, что ЕС введет санкции против США «за нарушение норм международного права и военную агрессию». Об этом в своем Telegram-канале написал российский сенатор Андрей Клишас.

«Ждём санкции стран ЕС против США за нарушение норм международного права и военную агрессию в отношении суверенного государства», — отметил сенатор.

3 января агентство Associated Press сообщило, что в Каракасе произошло как минимум семь взрывов. Они случились ночью в определенном месте. Также сообщалось о том, что над городом пролетело несколько самолетов.

Позднее стало известно, что взрыв произошел на военно-морской базе Ла-Гуайра в штате Варгас на севере Венесуэлы. Журналистка CBS News Дженнифер Джейкобс заявила, что Трамп приказал нанести удары по целям Венесуэле, включая военные объекты.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро поручил задействовать все силы национальной обороны из-за атаки США на Каракас. Также МИД страны решительно осудил «агрессию США».

При этом в Белом доме пока отказались комментировать удары по Каракасу.

Ранее посол РФ в Венесуэле рассказал об ударах по Каракасу. 

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27552865_rnd_2",
    "video_id": "record::89648fd7-98cd-48a7-a9a4-7ef7c235c482"
}
 
Теперь вы знаете
Почему лед в коктейле не тонет и скрипит дверь: фундаментальная физика в быту
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+