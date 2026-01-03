В Совфеде прокомментировали удар США по Венесуэле

Сенатор Клишас: ждем санкций ЕС против США за удары по Венесуэле

После удара США по Венесуэле можно ожидать, что ЕС введет санкции против США «за нарушение норм международного права и военную агрессию». Об этом в своем Telegram-канале написал российский сенатор Андрей Клишас.

«Ждём санкции стран ЕС против США за нарушение норм международного права и военную агрессию в отношении суверенного государства», — отметил сенатор.

3 января агентство Associated Press сообщило, что в Каракасе произошло как минимум семь взрывов. Они случились ночью в определенном месте. Также сообщалось о том, что над городом пролетело несколько самолетов.

Позднее стало известно, что взрыв произошел на военно-морской базе Ла-Гуайра в штате Варгас на севере Венесуэлы. Журналистка CBS News Дженнифер Джейкобс заявила, что Трамп приказал нанести удары по целям Венесуэле, включая военные объекты.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро поручил задействовать все силы национальной обороны из-за атаки США на Каракас. Также МИД страны решительно осудил «агрессию США».

При этом в Белом доме пока отказались комментировать удары по Каракасу.

