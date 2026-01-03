Россиянам назвали иномарки, которые перестали поставлять в РФ из-за утильсбора

В Россию после введения повышенных тарифов утильсбора стало невыгодно завозить дорогие машины с мощными моторами. Среди них большие кроссоверы Kia, Volkswagen и BMW. Об этом «Газете.Ru» рассказал основатель компании «РоговМобиль» Дмитрий Рогов.

«Дорогой машиной у нас считается все, что входит в диапазон от 5 до 10 млн рублей. После введения нового утильсбора из списка часто заказываемых сразу вылетел Kia Mohave с дизельным мотором объемом 3 литра и мощностью 260 л.с. Кроме того, если раньше можно было купить Volkswagen Touareg третьего поколения в возрасте до 3-х лет за 5 млн рублей, то сейчас за 8 млн рублей он никому не нужен», — сообщил Рогов.

Также россияне стали отказываться от рестайлинговых кроссоверов Audi Q7 последнего поколения. Такая машина 2021 года выпуска с пробегом около 80 тыс. километров и небольшими проблемами, например, окрасом крыла, выходила в 5,2 млн рублей. Сейчас к этой сумме надо прибавить 3,5 млн рублей, что для покупателя совершенно не выгодно.

Кроссовер BMW X5 был всегда бестселлером в России, такие машины до подорожания шли нарасхват. Цена автомобиля пятого поколения (G05) была не маленькой, живой экземпляр можно было начинать смотреть от 6 млн рублей. Стоимость с учетом нового утильсбора подбирается уже к 10 млн рублей.

Среди тех автомобилей, которые перестали привозить, оказались кроссовер BMW X7 и седан BMW M3. Первый можно было ранее привезти в Россию за 7 млн рублей, а M3 — за 8 млн рублей. Подорожание по ним сейчас составляет 3,5 и 4,5 млн рублей соответственно, отметил эксперт.

Ранее выяснилось, какие иномарки выгодно везти из-за рубежа после повышения утильсбора.