Трамп провел совещание по нацбезопасности перед ударами по Венесуэле

ТАСС: Трамп в провел совещание по нацбезопасности перед атакой по Венесуэле

Президент США Дональд Трамп накануне американских ударов по Венесуэле провел совещание по национальной безопасности в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Об этом сообщил Белый дом, передает ТАСС.

Брифинг начался около 17:30 по местному времени в пятницу, что соответствует 01:30 по московскому времени. Он длился около часа и был закрыт для прессы.

Газета New York Times со ссылкой на источники пишет, что местонахождение президента Венесуэлы Николаса Мадуро после ударов США по столице страны пока не известно.

В то же время телеканал NBC News передает, что территорию вокруг президентского дворца Мирафлорес в Каракасе охраняют военные.

До этого журналистка CBS News Дженнифер Джейкобс заявила, что президент США Дональд Трамп отдал указание нанести удары по ряду целей на территории Венесуэлы, включая военные объекты.

При этом в Белом доме отказались комментировать информацию о возможной причастности США к взрывам в Каракасе.

Ранее очевидцы раскрыли подробности о взрывах в Каракасе.