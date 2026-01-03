Российский посол в Венесуэле рассказал о последствиях удара США по Каракасу

Посол Мелик-Багдасаров: в Каракасе в результате атаки США повреждены объекты

В Каракасе в результате удара США повреждены несколько объектов. Об этом заявил посол РФ в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров в беседе с РИА Новости.

Какие именно, он не уточнил.

«В Каракасе повреждены несколько объектов», — сказал Мелик-Багдасаров.

3 января агентство Associated Press сообщило, что в Каракасе произошло по меньшей мере семь взрывов, над городом пролетело несколько самолетов.

Позднее стало известно, что взрыв произошел на военно-морской базе Ла-Гуайра в штате Варгас на севере Венесуэлы.

Журналистка CBS News Дженнифер Джейкобс заявила, что президент США Дональд Трамп отдал указание нанести удары по ряду целей на территории Венесуэлы, включая военные объекты.

В Белом доме отказались комментировать информацию о возможной причастности США к взрывам в Каракасе.

Ранее США направили в регион Карибского моря истребители и дроны.