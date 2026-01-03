Размер шрифта
Президент Колумбии рассказал о ракетном ударе по Венесуэле

Президент Колумбии сообщил о ракетном ударе по Каракасу
Chepa Beltran/Global Look Press

Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что венесуэльский Каракас подвергся ракетному удару. Пост об этом появился в аккаунте Петро в соцсети X.

«Сейчас идут бомбардировки Каракаса. Внимание всему миру: они атаковали Венесуэлу. Бьют ракетами», — написал он.

До этого колумбийский лидер призвал провести срочное заседание ООН и организации американских государств из-за происходящего в Венесуэле.

3 января агентство Associated Press сообщило, что в Каракасе произошло по меньшей мере семь взрывов, над городом пролетело несколько самолетов.

Журналистка CBS News Дженнифер Джейкобс заявила, что президент США Дональд Трамп отдал указание нанести удары по ряду целей на территории Венесуэлы, включая военные объекты.

В Белом доме отказались комментировать информацию о возможной причастности США к взрывам в Каракасе.

Ранее очевидцы раскрыли подробности о взрывах в столице Венесуэлы.

