В еще одном городе Венесуэлы прогремел взрыв

РИА: в венесуэльском городе Игероте прогремел взрыв 
В венесуэльском городе Игероте к востоку от Каракаса зафиксирован новый взрыв. Об этом сообщает РИА Новости.

В столице Венесуэлы Каракасе произошли как минимум семь взрывов, над городом пролетели несколько самолетов и вертолетов. Как сообщают западные СМИ, в южной части Каракаса, рядом с крупной военной базой, в субботу утром отключилось электричество.

По их данным, жители венесуэльской столицы слышали громкие звуки рано утром. CBS News сообщает, что приказ о нанесении ударов по целям внутри Венесуэлы, включая военные объекты отдал лично президент США Дональд Трамп.

Отношения между США и Венесуэлой заметно обострились. Белый дом, как писала газета New York Times, разрешил ЦРУ проводить тайные операции в республике с целью давления на правительство Николаса Мадуро. В США в настоящий момент отказались комментировать информацию о возможной причастности к взрывам в Каракасе.

Ранее в венесуэльском порту Ла-Гуайра произошли пожары.
 
