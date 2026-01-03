Мадуро приказал задействовать все силы из-за атаки США на Каракас

Президент Венесуэлы Николас Мадуро распорядился задействовать все планы национальной обороны из-за атаки США на столицу республики Каракас. Об этом говорится в заявлении МИД республики.

«Президент Николас Мадуро распорядился о выполнении всех планов национальной обороны, в строгом соответствии с Конституцией Боливарианской Республики Венесуэла, «Законом о чрезвычайном положении» и «Законом о национальной безопасности», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства страны.

3 января агентство Associated Press сообщило, что в Каракасе произошло по меньшей мере семь взрывов, над городом пролетело несколько самолетов.

Позднее стало известно, что взрыв произошел на военно-морской базе Ла-Гуайра в штате Варгас на севере Венесуэлы.

Журналистка CBS News Дженнифер Джейкобс заявила, что президент США Дональд Трамп отдал указание нанести удары по ряду целей на территории Венесуэлы, включая военные объекты.

В Белом доме отказались комментировать информацию о возможной причастности США к взрывам в Каракасе.

Ранее в Каракасе заметили бронетехнику армии Венесуэлы.