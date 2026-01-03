Размер шрифта
В российском МИД назвали агрессией атаку США на Венесуэлу

Сергей Гунеев/РИА Новости

Министерство иностранных дел России вскоре прокомментирует агрессию США против Венесуэлы, заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«В ближайшее время МИД сделает заявление в связи с агрессией США против Венесуэлы», — отметила она.

3 января агентство Associated Press сообщило, что в Каракасе прогремело по крайней мере семь взрывов. Кроме того, над столицей Венесуэлы пролетели самолеты.

Затем СМИ сообщили, что взрывы произошли на военно-морской базе Ла-Гуайра в штате Варгас на севере Венесуэлы. Журналистка CBS News Дженнифер Джейкобс написала, что Трамп приказал ударить по целям Венесуэле, в том числе по военным объектам.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро поручил задействовать все силы национальной обороны, а МИД страны осудил «агрессию США» и заявил, что Каракас оставляет за собой право на самооборону. Также в МИДе отметили, что целью нападения США является захват стратегических ресурсов страны, а именно нефти и полезных ископаемых.

В Белом доме пока не стали комментировать удары по Каракасу.

Ранее в Каракасе заметили бронетехнику армии Венесуэлы.

