В российском МИД назвали агрессией атаку США на Венесуэлу

Министерство иностранных дел России вскоре прокомментирует агрессию США против Венесуэлы, заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«В ближайшее время МИД сделает заявление в связи с агрессией США против Венесуэлы», — отметила она.

3 января агентство Associated Press сообщило, что в Каракасе прогремело по крайней мере семь взрывов. Кроме того, над столицей Венесуэлы пролетели самолеты.

Затем СМИ сообщили, что взрывы произошли на военно-морской базе Ла-Гуайра в штате Варгас на севере Венесуэлы. Журналистка CBS News Дженнифер Джейкобс написала, что Трамп приказал ударить по целям Венесуэле, в том числе по военным объектам.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро поручил задействовать все силы национальной обороны, а МИД страны осудил «агрессию США» и заявил, что Каракас оставляет за собой право на самооборону. Также в МИДе отметили, что целью нападения США является захват стратегических ресурсов страны, а именно нефти и полезных ископаемых.

В Белом доме пока не стали комментировать удары по Каракасу.

Ранее в Каракасе заметили бронетехнику армии Венесуэлы.