СМИ сообщают, что американские чиновники подтвердили удары по Венесуэле

Американские чиновники подтвердили удар по столице Венесуэлы Каракасу. Об этом сообщает телеканал Fox News.

3 января агентство Associated Press сообщило, что в Каракасе произошло по меньшей мере семь взрывов, над городом пролетело несколько самолетов.

Позднее стало известно, что взрыв произошел на военно-морской базе Ла-Гуайра в штате Варгас на севере Венесуэлы.

Журналистка CBS News Дженнифер Джейкобс заявила, что президент США Дональд Трамп отдал указание нанести удары по ряду целей на территории Венесуэлы, включая военные объекты.

В Белом доме отказались комментировать информацию о возможной причастности США к взрывам в Каракасе.

Отношения между США и Венесуэлой заметно обострились. Белый дом, как писала газета New York Times, разрешил ЦРУ проводить тайные операции в республике с целью давления на правительство Николаса Мадуро.

Ранее в Венесуэле заявили, что оставляют за собой право на самооборону из-за атак США.