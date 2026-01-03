Президент Колумбии заявил об ударе США по парламенту Венесуэлы

Соединенные Штаты нанесли удар по зданию парламенту Венесуэлы. Об этом президент Колумбии Густаво Петро написал в соцсети X.

В своем посте колумбийский лидер упомянул не менее 11 объектов в Венесуэле, подвергшихся ударам со стороны США. Среди них — авиабаза Ла-Карлота, выведенная из строя, горный военный гарнизон в Катия-Ла-Мар, дворец Национальной ассамблеи в Каракасе, военный комплекс Фуэрте-Тиуна, авиабаза с истребителями F-16 в Баркисимето и несколько аэропортов, включая объекты в Эль-Атильо и Чаральяве. Также были нанесены удары по базе военных вертолетов в Игероте и зафиксированы перебои с электроснабжением в некоторых районах столицы и пригородов.

Издание El País также сообщило, что взрывы в венесуэльской столице и других частях страны были слышны вблизи военных объектов и аэропортов.

3 января агентство Associated Press сообщило, что в Каракасе произошло по меньшей мере семь взрывов, над городом пролетело несколько самолетов. Также сообщалось о взрывах на военно-морской базе Ла-Гуайра в штате Варгас на севере страны.

Журналистка CBS News Дженнифер Джейкобс заявила, что Трамп отдал указание нанести удары по ряду целей на территории Венесуэлы, включая военные объекты.

В Белом доме отказались комментировать информацию о возможной причастности США.

После случившегося президент Венесуэлы Николас Мадуро распорядился задействовать все планы национальной обороны.

Ранее в Венесуэле заявили, что оставляют за собой право на самооборону в связи с действиями США.