СМИ сообщают о возможной гибели главы минобороны Венесуэлы

Глава минобороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес якобы погиб в результате авиаудара США по его дому в Каракасе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

О том, что резиденция военачальника подверглась атаке со стороны американской армии, сообщалось ранее.

В столице Венесуэлы Каракасе 3 января произошли как минимум семь взрывов, над городом пролетели несколько самолетов и вертолетов. Как сообщают западные СМИ, в южной части Каракаса, рядом с крупной военной базой, в субботу утром отключилось электричество.

По их данным, жители венесуэльской столицы слышали громкие звуки рано утром. CBS News сообщает, что приказ о нанесении ударов по целям внутри Венесуэлы, включая военные объекты, отдал лично президент США Дональд Трамп.

Отношения между США и Венесуэлой заметно обострились. Белый дом, как писала газета New York Times, разрешил ЦРУ проводить тайные операции в республике с целью давления на правительство Николаса Мадуро. В США в настоящий момент отказались комментировать информацию о возможной причастности к взрывам в Каракасе.

Ранее в США заявили, что американские ВС планировали ударить по Венесуэле на Рождество.