Названы 5 самых надежных автомобилей купе

TopSpeed перечислил 5 самых надежных автомобилей купе
Портал TopSpeed составил рейтинг, в который вошли 5 самых надежных автомобилей купе в люксовом сегменте.

Возглавил список Lexus LC 2024 модельного года. Его надежность оценивается в 92 баллов из 100 возможных. Второе место занимает Porsche 718 Cayman 2025 модельного года с рейтингом надежности 86 из 100 возможных. Замыкает «тройку» лидеров BMW 4 Series 2025 модельного года с показателем надежности 83 из 100.

В топ-5 самых надежных люксовых купе вошли также Mercedes-Benz CLE 2025 года (83 балла) и BMW 2 Series (81 балл).

До этого были названы самые ненадежные автомобили Toyota. Спортивное купе GR Supra оказалось самым проблемным автомобилем японской марки за последние 20 лет. Часто проблемы возникают с системой помощи при торможении и натяжителем ремней безопасности.

Также Toyota bZ4X считается наименее надежной новой моделью марки. Самой частой проблемой, с которой сталкиваются владельцы, стало качество болтов ступицы.

Ранее были названы 10 дешевых спортивных автомобилей.

