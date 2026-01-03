СМИ назвали точные места взрывов в Каракасе

Взрывы произошли в двух ключевых аэропортах столицы Венесуэлы Каракасе параллельно с появлением сведений о приказе президента США Дональда Трампа о нанесении ударов по территории Боливарианской республики. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

На распространенных кадрах можно увидеть мощные взрывы в аэропорту имени Симона Боливара. По свидетельствам очевидцев, ударам также подвергся аэропорт Ла-Карлота на востоке Каракаса, который обслуживает военные и частные рейсы.

Издание El País также сообщило, что взрывы в венесуэльской столице и других частях страны были слышны вблизи военных объектов и аэропортов.

3 января агентство Associated Press сообщило, что в Каракасе произошло по меньшей мере семь взрывов, над городом пролетело несколько самолетов. Также сообщалось о взрывах на военно-морской базе Ла-Гуайра в штате Варгас на севере страны.

Журналистка CBS News Дженнифер Джейкобс заявила, что Трамп отдал указание нанести удары по ряду целей на территории Венесуэлы, включая военные объекты.

В Белом доме отказались комментировать информацию о возможной причастности США.

После случившегося президент Венесуэлы Николас Мадуро распорядился задействовать все планы национальной обороны.

Ранее в Венесуэле заявили, что оставляют за собой право на самооборону в связи с действиями США.