Власти Каракаса попросили воздержаться от передвижений по городу на фоне взрывов

Власти Каракаса попросили воздержаться от передвижений по городу из-за атак БПЛА

Власти Каракаса попросили население воздержаться от передвижений по городу из-за атак беспилотников и произошедших в городе взрывов.

3 января агентство Associated Press сообщило, что в Каракасе произошло по меньшей мере семь взрывов, над городом пролетело несколько самолетов. Также сообщалось о взрывах на военно-морской базе Ла-Гуайра в штате Варгас на севере страны.

Журналистка CBS News Дженнифер Джейкобс заявила, что президент США Дональд Трамп отдал указание нанести удары по ряду целей на территории Венесуэлы, включая военные объекты.

В Белом доме отказались комментировать информацию о возможной причастности США.

После случившегося президент Венесуэлы Николас Мадуро распорядился задействовать все планы национальной обороны.

Ранее в Венесуэле заявили, что оставляют за собой право на самооборону в связи с действиями США.

Новость дополняется.