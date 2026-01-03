Запашный рассказал о странной новогодней традиции американцев

Генеральный директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный в своем Telegram-канале рассказал о необычном праздновании Нового года в США.

«В Лос-Анджелесе люди отмечают Новый год под счетчиком... кончин от курения. Толпа собираются у билборда, который в реальном времени показывает число ушедших из-за табака в течении года, и обнуляется в полночь — это и считается наступлением Нового года», — поделился дрессировщик.

По словам Запашного, после наступления Нового года счетчик запускается заново, и на нем начинают появляться новые числа. На это толпа также бурно реагирует.

Накануне солист «Иванушек International» Кирилл Туриченко пожаловался на отсутствие подарков в Новый год. 31 декабря артист традиционно провел на сцене. Он поделился, что уже много лет встречает Новый год на работе, поэтому с семьей он отмечает Старый Новый год. По словам Туриченко, во взрослом возрасте он уже перестал получать подарки на Новый год. Однако артист продолжает верить в чудо и собирается рассказывать о Деде Морозе своему будущему ребенку.

