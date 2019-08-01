Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что введение Вашингтоном новых санкций в отношении газопровода «Северный поток - 2» является новым витком русофобской кампании, передает ТАСС.

Она также отметила, что не все меры, которые обсуждаются в американском конгрессе, выливаются в конкретные действия.

«Во что это все выльется, сложно сказать», — добавила Захарова.

Ранее сообщалось, что комитет сената США проголосовал за санкции по «Северному потоку-2»..

По имеющейся информации, документ запретит въезд на территорию США лиц, причастных к «продаже, аренде, предоставлению или содействию в предоставлении» судов для укладки российских морских трубопроводов на глубине 30 метров и более.