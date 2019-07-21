Орешкин предупредил о взрыве в экономике из-за кредитов россиян

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Министр экономического развития России Максим Орешкин во время Петербургского международного... Министр экономического развития России Максим Орешкин во время Петербургского международного...
Министр экономического развития России Максим Орешкин во время Петербургского международного...
Евгений Биятов/РИА «Новости»

Глава МЭР Максим Орешкин рассказал, через сколько времени количество кредитов россиян станет проблемой для экономики России, передает ТАСС.

По его словами, данная проблема «взорвется» через три года, в 2021 году.

Ведомство активно прорабатывает варианты решения проблемы, тем не менее, по слов министра, без последствий проблема не пройдет.

Он добавил, что это случится, когда произойдет отрезание с точки зрения выдачи новых кредитов.

Ранее Орешкин рассказал о следующем затяжном кризисе.