Орешкин предупредил о взрыве в экономике из-за кредитов россиян
close
Глава МЭР Максим Орешкин рассказал, через сколько времени количество кредитов россиян станет проблемой для экономики России, передает ТАСС.
По его словами, данная проблема «взорвется» через три года, в 2021 году.
Ведомство активно прорабатывает варианты решения проблемы, тем не менее, по слов министра, без последствий проблема не пройдет.
Он добавил, что это случится, когда произойдет отрезание с точки зрения выдачи новых кредитов.
Ранее Орешкин рассказал о следующем затяжном кризисе.