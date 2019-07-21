Орешкин предупредил о взрыве в экономике из-за кредитов россиян

Глава МЭР Максим Орешкин рассказал, через сколько времени количество кредитов россиян станет проблемой для экономики России, передает ТАСС.

По его словами, данная проблема «взорвется» через три года, в 2021 году.

Ведомство активно прорабатывает варианты решения проблемы, тем не менее, по слов министра, без последствий проблема не пройдет.

Он добавил, что это случится, когда произойдет отрезание с точки зрения выдачи новых кредитов.

Ранее Орешкин рассказал о следующем затяжном кризисе.