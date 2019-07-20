Путин рассказал об исходе сильного ограничения цен на топливо
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Российский лидер Владимир Путин заявил, что контроль над ростом цен может привести в новом росту его стоимости. Об этом сообщает РИА «Новости».
Цены будут подниматься, если «задушить» рост стоимости на топливо, а это опасно, начал Путин.
По его словам, такие действия приведут к парализации финансирования предприятий по переработке нефти.
Ранее эксперты дали прогноз по ценам на бензин.
Также сообщалось, что правительство России не планирует продлевать заморозку цен на топливо.