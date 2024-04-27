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В Тюменской области экстренно эвакуируют село с населением 8 тыс. человек

Кабмин объявил экстренную эвакуацию 8 тыс. человек из тюменского села Абатское

В Тюменской области экстренно эвакуируют село Абатское с населением в 8 тыс. человек. Об этом сообщает правительство региона в своем Telegram-канале.

«Уровень воды в реке Ишим достиг отметки 1197 см. Вода продолжает прибывать. Под удар стихии попали 22 населенных пункта и райцентр», — говорится в сообщении.

Глава Абатского района Игорь Васильев призвал жителей улиц, которые попадают в зону подтопления, взять документы, ценные вещи, лекарства, отключить газ и электричество в доме и прибыть на пункт сбора или самостоятельно в ПВР. Подчеркивается, что всех жителей, чьи дома попадают в зону подтопления, предупредили об опасности.

26 апреля уровень реки Ишим в селе Абатское побил исторический рекорд в 1178 сантиметров, что на 30 сантиметров выше предыдущего рекорда, который был зафиксирован при половодье в 2017 году.

Губернатор региона Александр Моор отметил, что большая вода идет в Викуловский район, где специалисты формируют запасы мешков с грунтом. Кроме того, продолжается подъем уровня воды у села Упорово.

Ранее Песков прокомментировал поведение губернатора Паслера на встрече с жителями затопленного Орска.

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