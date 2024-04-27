Отпустивший за взятку сбежавшего Шахина Аббасова сотрудник ДПС уволен

Сотрудник ДПС, который обвиняется в получении взятки от сбежавшего фигуранта дела о нападении на байкера из-за спора о парковке в Москве, уволен из органов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД РФ.

До этого стало известно, что в Москве задержали инспектора ГИБДД Дмитрия Бовтунова, который за взятку дал сбежать на машине Шахину Аббасову. Сотрудник остановил беглеца в ЮВАО. Аббасов в целях избежания задержания, предложил взятку инспектору ДПС, который согласился и указал счет, на который водителю следовало перевести 30 тыс. рублей.

Вечером 17 апреля 21-летний Шахин Аббасов, гражданин Азербайджана, припарковал машину на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице. 24-летний местный житель Кирилл Ковалев сделал замечание молодому человеку. Тот напал на москвича, избил его, а после ударил ножом в живот и скрылся. Аббасов рассчитывал бежать в ЛНР. Фигуранты приехали к знакомому в станицу Казанскую в Ростовской области, где их задержали местные сотрудники полиции.

Ранее в Казани кондуктор в хиджабе жестоко избила пенсионерку и выкинула ее из автобуса.