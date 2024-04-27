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Российские военные нанесли удар по психбольнице в Харькове

Подпольщик Лебедев: ВС России ударили по психбольнице с военными ВСУ в Харькове

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Sofiia Gatilova/Reuters

Вооруженные силы России ударили по зданию психиатрической больницы в Харькове, где располагались военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.

По его словам, в городе было зафиксировано два прилета в 00:30. Психбольница расположены в Салтовском районе.

«От детонации в нескольких кварталах стекла вышибло. На Украине давно закрыли психдиспансеры, сейчас там располагались всушники», — сказал Лебедев.

Подпольщик добавил, что квартал прилета оцеплен, туда прибыли 12 машин скорой помощи. Территория, которая подверглась удару, была закрытая, на въезде стояли военные, пропускали только бойцов ВСУ.

Накануне Telegram-канал «Военное дело» сообщал, что российская армия ударила ракетами по зданию в Харькове, где находились агенты Службы безопасности Украины (СБУ) и чешские офицеры. Были ликвидированы семь офицеров из Чехии, которые обучали технический персонал радиоэлектронной разведки ВСУ.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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