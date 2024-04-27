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В Эквадоре упал вертолет с восемью людьми на борту

ВС Эквадора сообщили о падении вертолета с восемью пассажирами на борту

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noticiasurbanas.com.ar

ВС Эквадора сообщили о падении вертолета с восемью пассажирами на борту на юге страны, в провинции Пастаса. Соответствующая публикация размещена на странице армии Эквадора в социальной сети X.

Вертолет Ми-171Е перевозил троих сотрудников национального департамента по управлению рисками и пять членов экипажа: двоих пилотов и троих механиков. Разбитое судно и их останки были обнаружены двумя поисковыми вертолетами ВС Эквадора. Причина аварии пока не называется.

ВС Эквадора выразили соболезнования семьям и знакомым членов экипажа и троих гражданских лиц.

До этого в Японии разбились два военных вертолета.

Вертолеты SH60K (Mitsubishi) проходили учения по обнаружению подводных лодок в ночное время над Тихим океаном. Они перестали выходить на связь в 22:38 и 23:04 по местному времени (16:38 и 17:04 по мск), в 22:39 один из экипажей отправил сигнал бедствия. На борту каждой из боевых машин находились четыре члена экипажа. Глубина в месте крушения превышает 5,5 км, что существенно осложняет проведение спасательной операции.

Ранее в Японии перепутали низко летящий в горах военный вертолет с падающим.

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