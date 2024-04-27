Жена российского футболиста рассказала, как фанатки преследовали ее мужа в туалете

Лариса Павлюченко, жена бывшего нападающего сборной России Романа Павлюченко, в интервью Лере Кудрявцевой призналась, что у ее мужа не было отбоя от фанаток во время карьеры.

«Были моменты, когда девушки с ногами пытались запрыгнуть. Вот так. Могли подойти сфотографироваться и просто запрыгнуть с ногами, сделать такое фото. В этот момент я мужу говорю: «Муж, а ты не мог ее сбросить просто?» Он говорит: «Ларис, я же не могу девушку толкнуть или ударить». Я говорю: «Это не девушка. Та, которая с ногами запрыгивает, это не девушка…» — сказала Павлюченко.

Павлюченко завершил профессиональную карьеру в 2022 году. Его последним клубом было ногинское «Знамя». За свою карьеру форвард поиграл за «Ротор», «Спартак», «Тоттенхэм» и «Локомотив».

Павлюченко является трехкратным серебряным призером чемпионата России в составе «Спартака». Дважды он выигрывал Кубок страны — с «Локомотивом» и «Спартаком».

В составе сборной России Павлюченко стал обладателем бронзовой медали чемпионата Европы 2008 года.

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