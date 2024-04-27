Норвегия передаст Украине средства на обслуживание танков Leopard 2

Министр обороны Норвегии Бьорн Арилд Грам заявил, что власти страны передаст Украине $13 млн на обслуживание танков Leopard 2 A4. Его заявление цитируется на сайте норвежского правительства.

По словам министра, Норвегия ранее передала «восемь танков Leopard 2 A4 и машины обеспечения».

«Учитывая необходимость поддержки, ремонта и обслуживания пожертвованных материалов, Норвегия выделит до 150 млн норвежских крон ($13 млн. — «Газета.Ru») на содержание танков Leopard 2 A4 в сервисном центре в Польше», — заявил Грам.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

17 апреля командующий Вооруженными силами Норвегии генерал Эйрик Кристофферсен заявил, что странам НАТО необходимо сдерживать Россию на Крайнем Севере и не жалеть средств на оборону в этом регионе.

До этого министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде допустил, что королевство отправит свои войска на Украину в «очень долгосрочной перспективе». При этом он отметил, что у Норвегии нет никакого желания быть непосредственной стороной конфликта.

Ранее Минобороны РФ опубликовало кадры эвакуации трофейного танка Leopard.