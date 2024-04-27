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В России в мае вступит в силу закон о должниках по ЖКХ

Госдума: с мая в РФ дополнительно защитят права должников по ЖКХ и вкладчиков

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

В мае 2024 года в России вступят в силу новые законы, предполагающие расширение списка категорий юридических лиц, которым будет запрещено привлекать коллекторов для взимания средств с должников по ЖКХ. Об этом сообщается в Telegram-канале Государственной думы РФ.

Теперь это будет запрещено не только товариществам собственников, жилищным кооперативам, управляющим и коммунальным компаниям, но и наймодателям социального жилья.

Также законом был увеличен до 30 млн размер переводов без комиссии между собственными счетами в разных банках.

Кроме того, вступают в силы законы об увеличении акциза на алкоголь, о восстановлении речных портов, о повышении эффективности системы целевого обучения в вузах, и об обязательной геномной регистрации близких родственников без вести пропавших россиян.

До этого в Госдуме призвали узаконить допуск коммунальщиков в квартиры в случае аварии.

Ранее власти Оренбуржья заявили, что пострадавшие от паводка не будут платить за ЖКХ.

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