ФАС предостерегла производителей стройматериалов от повышения цен

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ предупредила производителей строительных материалов, что необоснованное повышение цен на фоне паводков в ряде регионов России будет являться поводом для оценки действия компании на предмет нарушения антимонопольного законодательства. Об этом сообщается на сайте ФАС.

Речь идет о паводках в Оренбургской, Курганской, Тюменской областях, а также в Алтайском крае и близлежащих регионах

В службе отметили, что не перестают проводить мониторинг цен на строительные материалы.

По данным ФАС, Минпромторга и Минстроя, в настоящий момент основания для увеличения цен на соответствующую продукцию отсутствуют.

Также в службе попросили производителей стройматериалов довести до своих торговых домов, дилеров, агентов информацию о том, что ввиду сложившейся ситуации необходимо соблюдать принципы ответственного ценообразования на стройматериалы.

Накануне газета «Известия» писала, что ФАС РФ попросили проверить скачок цен на авиабилеты в экономклассе. По данным Росстата, стоимость перелета в салоне экономкласса по РФ в феврале 2024 года выросла на 42% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, до 7244 рублей.

Ранее «Газета.Ru» опубликовала фоторепортаж, как Оренбург принимает волну паводка из Орска.