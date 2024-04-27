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Рыбаков, которые отправились на лодке в море на Камчатке, нашли живыми

На Камчатке нашли живыми двух рыбаков, уплывших на лодке в Охотское море

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Depositphotos

На Камчатке завершена операция по поиску рыбаков, которые уплыли на лодке в открытое море. Об этом сообщает краевая пресс-служба МЧС.

Двое рыбаков вышли в лодке в Охотское море в районе устья реки Митога 26 апреля и пропали. Мужчины перестали выходить на связь, их родственники обратились в экстренные службы.

В поисках рыбаков был задействован вертолет МЧС России, пропавших удалось найти живыми, медицинская помощь им не потребовалась.

До этого сообщалось, что в Республике Хакасия три рыбака застряли на отколовшейся льдине на Красноярском водохранилище. Трое мужчин вышли на хрупкий лед, который не выдержал нагрузки и откололся. По данным сотрудников экстренных служб, рыбаков стало уносить в сторону Красноярского края. Они связались со спасателями, те оперативно прибыли на место на судне с воздушной подушкой и эвакуировали мужчин на берег. Никто не пострадал, в медицинской помощи рыбаки не нуждались.

Ранее на Байкале перевернулась аэролодка с шестью пассажирами.

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