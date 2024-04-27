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Овечкин одним словом описал очередное поражение команды в плей-офф

Овечкин назвал отстоем третье поражение от «Рейнджерс» в плей-офф

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Frank Franklin II/AP

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин эмоционально высказался о третьем поражении команды в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова передает официальный сайт клуба.

«Это отстой, потому что мы точно знаем, как нам надо играть, как они будут играть. У нас есть моменты, но мы не можем завести шайбу в ворота. Мне надо чаще искать открытое пространство. Это плей-офф, тут совершенно другой уровень хоккея. Мне надо просто играть в свою игру, задавать тон.

Сегодня мы открыли счет, трибуны распалились, но соперник сразу же забил в ответ. Это отстой», — сказал Овечкин.

В ночь на 27 апреля «Вашингтон Кэпиталз» на своем льду принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась волевой победой гостей со счетом 1:3.

После этой игры счет в серии стал 3:0 в пользу «Рейнджерс». Четвертая игра пройдет в ночь на 29 апреля.

Всего в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Овечкин сыграл в 79 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 31 шайбу и отдал 34 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Овечкин не смог набрать очков в трех матчах плей-офф с «Рейнджерс».

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