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Глава РПЛ поблагодарил тренера «Рубина» за победу над «Зенитом»

Глава РПЛ Алаев о чемпионской гонке: блестяще, спасибо Рашиду Рахимову

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Павел Бедняков/РИА Новости

Президент российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев признался, что рад интриге в российском чемпионате. Об этом он заявил «Спорт-Экспрессу».

«Золотая» гонка? Блестяще. Спасибо Рашиду Рахимову. На самом деле все считают, что я за кого-то болею или против кого-то болею. Как прежде всего болельщик, я хочу интриги. Я хочу, чтобы у всех 16 команд было 2 очка разница и все боролись. Я радуюсь интриге. Конечно, мне хочется, чтобы была интрига, чтобы болельщики следили до последнего тура, чтобы все включили 30-й тур», — сказал Алаев.

24 апреля «Рубин» в гостях обыграл «Зенит» со счетом 2:0. Голами отметились Мирлинд Даку и Александр Мартынович.

После этого матча казанцы набирают 36 очков и сравниваются с идущими на седьмом месте «Крыльями Советов». «Зенит» продолжает лидировать в чемпионате. У команды Сергея Семака 50 набранных очков. «Краснодар», победивший в этом туре «Балтику» 3:2, имеет в своем активе 49 очков и вплотную приближается к лидеру. Третье место продолжает занимать московское «Динамо». Бело-голубые в этом туре обыграли «Оренбург».

Ранее сообщалось, что игрока «Рубина» могут наказать за шутку о деньгах в российском футболе после победы над «Зенитом».

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