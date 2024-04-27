Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России рекордно выросло число индивидуальных предпринимателей

«Точка»: количество регистраций ИП в России побило двухлетний рекорд

close
100%
Павел Бедняков/РИА Новости

Количество регистраций индивидуальных предпринимателей в России по итогам первого квартала обновило двухлетний рекорд и составило 240 тыс. человек. Об этом «Газете.Ru» рассказали в банке «Точка».

Наибольший прирост ИП зафиксировали в Калмыкии (+3,1%), Дагестане (+2,3%) и Чеченской республике (+ 2,2%). Такая динамика в этих регионах может быть связана с пониженной налоговой ставкой.

Реже всего в первом квартале ИП оформляли жители Псковской области (рост на 0,2% год к году), а также Ярославской, Орловской, Архангельской областей и Алтайского края (+0,3%).

Россияне решаются на открытие собственного дела главным образом по трем причинам, отметили аналитики «Точки». Во-первых, государство помогает начинающим предпринимателям через различные программы поддержки. Во-вторых, с появлением новых цифровых технологий появляются новые возможности: онлайн-бизнесы, платформы для продажи товаров в сети, удаленная работа. Наконец, открытие бизнеса дает возможность контролировать доход и иметь дополнительный источник финансов, заключили эксперты.

До этого в России зафиксировали рост числа самозанятых. В 2023 году число россиян в этом рабочем статусе выросло на 33%.

Ранее стало известно, что самозанятые предпенсионеры в России работают больше молодежи.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами