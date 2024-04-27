В России рекордно выросло число индивидуальных предпринимателей

Количество регистраций индивидуальных предпринимателей в России по итогам первого квартала обновило двухлетний рекорд и составило 240 тыс. человек. Об этом «Газете.Ru» рассказали в банке «Точка».

Наибольший прирост ИП зафиксировали в Калмыкии (+3,1%), Дагестане (+2,3%) и Чеченской республике (+ 2,2%). Такая динамика в этих регионах может быть связана с пониженной налоговой ставкой.

Реже всего в первом квартале ИП оформляли жители Псковской области (рост на 0,2% год к году), а также Ярославской, Орловской, Архангельской областей и Алтайского края (+0,3%).

Россияне решаются на открытие собственного дела главным образом по трем причинам, отметили аналитики «Точки». Во-первых, государство помогает начинающим предпринимателям через различные программы поддержки. Во-вторых, с появлением новых цифровых технологий появляются новые возможности: онлайн-бизнесы, платформы для продажи товаров в сети, удаленная работа. Наконец, открытие бизнеса дает возможность контролировать доход и иметь дополнительный источник финансов, заключили эксперты.

До этого в России зафиксировали рост числа самозанятых. В 2023 году число россиян в этом рабочем статусе выросло на 33%.

Ранее стало известно, что самозанятые предпенсионеры в России работают больше молодежи.