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В оперативных службах заявили о снижении числа подтопленных домов в России

Число подтопленных паводком жилых домов в РФ снизилось почти на три тысячи

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Фото предоставлено читательницей «Газеты.Ru» Татьяной

Количество подтопленных паводком жилых домов на территории России снизилось почти на три тысячи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

По данным агентства, сейчас число подтопленных домов составляет 11,1 тысячи строений. Кроме того, в воде остаются 28 тысяч приусадебных участков, 61 мост и 85 дорог.

26 апреля МЧС России сообщало, что в Оренбургской области остаются подтопленными паводком почти девять тысяч жилых домов.

В этот же день на всем протяжении реки Урал в Оренбуржье вода опустилась ниже опасной отметки. По состоянию на 08:00 (06:00 мск) уровень воды в реке Урал у Оренбурга упал до 869 см, у Орска — до 393 см, в селе Илек — до 888 см. Опасным уровнем считается 890 см.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер заявлял, что в пострадавшем от паводка Орске аварийным службам поставлена задача подключить к газоснабжению и электричеству все дома в срок до 15 мая.

Ранее генпрокурор России пообещал привлечь к ответу виновных в ущербе от паводка.

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