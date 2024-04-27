Россиянам рассказали, что делать, если автомобиль заправили некачественным бензином

То, что в автомобиль на заправке было залито некачественное топливо можно, можно понять почти сразу. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на технического тренера международной сети автосервисов Fit Service Сергея Пономарева.

«Если водитель заметил преждевременный выход из строя свечей зажигания в комплекте с неровной работой двигателя, снижением динамики, то вероятность плохого бензина высока. Чаще всего свечи будут в нагаре красноватого оттенка. Еще один распространенный признак — машина при разгоне будто захлебывается. Это происходит из-за отказа экологической системы автомобиля, что является следствием использования некачественного топлива», — сказал Пономарев.

По словам эксперта, если после заправки обнаружился хотя бы один из описанных симптомов, следует заглушить мотор, вызвать эвакуатор и добраться до ближайшего сервиса. Там взять заключение о неполадках. В случае желания обратиться в суд, необходимо уведомить руководство АЗС о факте заправки плохим топливом. Затем взять пробы топлива на заправке и из топливного бака и отправить их на экспертизу. Далее получить акт дефектовки в сервисе. Затем составляется письменная претензия с приложением акта дефектовки и результатами исследования проб топлива.

До этого стало известно, что если вовремя не менять масло в коробке передач или вообще полностью забыть и не проводить эту процедуру, владелец автомобиля может столкнуться с несколькими проблемами, например повышенным расходом топлива или полным выходом агрегата из строя. Водитель ощутит ухудшение качества езды на автоматических и вариаторных трансмиссиях, то есть появятся рывки, пробуксовки, существенно упадет динамика. Если речь идет о механической трансмиссии, то увеличится расход топлива, при непрогретом двигателе и коробке вы почувствуете тугое включение передач.

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