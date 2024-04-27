Большинство офицеров французских вооруженных сил благосклонны по отношению к России, при этом основная мотивация пребывания государственных агентов из Франции на Украине состоит в желании заработать. Об этом в беседе с РИА Новости заявил бывший сотрудник французской контрразведки, занимающийся поиском данных о французах в Вооруженных силах Украины (ВСУ), Николя Чинкуини.

«Среди офицерского состава, кажется, что подавляющее большинство довольно благосклонно относится к России», - подчеркнул он, предположив, что «французские правительственные чиновники (на Украине. – прим. ред.) мотивированы деньгами, бонусами».

До этого Чинкуини сообщал, что при ударе российских войск по расположению иностранных наемников в Харькове 16 января, вероятно, были уничтожены французские агенты.

При этом, по его словам, французским военнослужащим, как кадровым, так и ветеранам в отставке, предлагают большие деньги за бои на Украине в рядах Вооруженных сил Украины.

Ранее экс-разведчик раскрыл характерную черту поведения французских наемников в ВСУ.