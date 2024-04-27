Польский генерал заявил, что РФ продолжит уничтожение западных танков

Вооруженные силы России и далее будут уничтожать американские танки Abrams и немецкие Leopard, которые США и ФРГ передали Украине. Об этом заявил польский генерал Вальдемар Скшипчак в беседе с польским изданием Wirtualna Polska Tech.

«В прошлом году я говорил, что Abrams станет главной целью охоты россиян, и развитие войны на Украине показало, что это произошло. Вы должны помнить, что непобедимых танков не бывает. Россияне тоже хотят это показать. Они уничтожили Leopard, и они уничтожают и будут уничтожать Abrams», - подчеркнул он.

До этого советник советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Игорь Кимаковский заявлял, что украинская армия теряет больше танков Abrams из-за неудовлетворительной эксплуатации, чем при сражениях с военнослужащими России.

В свою очередь депутат Верховной рады Максим Бужанский сообщал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) перестали использовать американские танки Abrams на поле боя из-за их уязвимости перед российскими беспилотными летательным аппаратами.

Ранее на Украине признали, что военная помощь США не остановит продвижение армии РФ.