Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Польский генерал заявил, что РФ продолжит уничтожение западных танков

Генерал Скшипчак: Россия и далее будет уничтожать танки Abrams и Leopard

close
100%
wyborcza.pl

Вооруженные силы России и далее будут уничтожать американские танки Abrams и немецкие Leopard, которые США и ФРГ передали Украине. Об этом заявил польский генерал Вальдемар Скшипчак в беседе с польским изданием Wirtualna Polska Tech.

«В прошлом году я говорил, что Abrams станет главной целью охоты россиян, и развитие войны на Украине показало, что это произошло. Вы должны помнить, что непобедимых танков не бывает. Россияне тоже хотят это показать. Они уничтожили Leopard, и они уничтожают и будут уничтожать Abrams», - подчеркнул он.

До этого советник советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Игорь Кимаковский заявлял, что украинская армия теряет больше танков Abrams из-за неудовлетворительной эксплуатации, чем при сражениях с военнослужащими России.

В свою очередь депутат Верховной рады Максим Бужанский сообщал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) перестали использовать американские танки Abrams на поле боя из-за их уязвимости перед российскими беспилотными летательным аппаратами.

Ранее на Украине признали, что военная помощь США не остановит продвижение армии РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами