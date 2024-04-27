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В Тольятти муж подкараулил жену возле работы и напал на нее с ножом

В Самарской области мужчина поссорился с женой и несколько раз ударил ее ножом

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Depositphotos

В Самарской области будут судить мужчину, который подкараулил жену возле работы и несколько раз ударил ее ножом. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, инцидент произошел в январе 2024 года, иностранец решил выяснить отношения с женой. Мужчина подкараулил женщину возле ее работы, между ними возникла ссора, в ходе которой он достал нож и несколько раз ударил им супругу.

Пострадавшую спасли прохожие, которые вызвали ей скорую помощь, женщину госпитализировали. В отношении нападавшего было возбуждено уголовное дело о покушении, материалы расследования переданы в суд для рассмотрения. Мужчине может грозить длительный срок заключения.

До этого сообщалось, что жительница Ревды в ходе пьяной ссоры несколько раз ударила пьяного мужа по голове бутылкой и изрезала его осколками. Пострадавшего, истекающего кровью, пытались спасти медики скорой помощи, но реанимировать мужчину не удалось. В отношении россиянки возбуждено уголовное дело.

Ранее жена поймала мужа с любовницей и прострелила ему ногу.

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