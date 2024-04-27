Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Собака бойцовой породы ворвалась в школу и искусала ребенка

Mirror: в Бразилии педагог отбил школьницу от собаки, ворвавшейся в класс

close
100%
Евгений Епанчинцев/РИА Новости

В Бразилии 12-летняя девочка подверглась нападению бродячей собаки в школьном классе. Об этом сообщает Mirror.

В бразильском городе Минейрус 12-летняя девочка получила травмы после нападения бродячей собаки, пес бойцовой породы ворвался в школу и напал на ребенка. Школьницу отбил от агрессивной собаки педагог, который смог отогнать пса, вызвать экстренные службы и оказать пострадавшей первую помощь до приезда медиков. Пострадавшую госпитализировали с рваными ранами ноги и грудной клетки.

По сообщениям местных властей, собака была бродячей. Как животное проникло на территорию школы еще предстоит установить, жизни и здоровью школьницы ничего не угрожает.

До этого сообщалось, что жительница Холмска пострадала от нападения стаффордширского терьера. Местная жительница вышла на прогулку со своей таксой, когда на нее со спины напала собака бойцовой породы. Стаффордширский терьер сначала вцепился прохожей в руку, затем укусил ее за ногу. Владелец собаки находился неподалеку, но был настолько пьян, что не сумел отогнать животное. Пострадавшую госпитализировали, раны оказались настолько глубокими, что их пришлось зашивать.

Ранее овчарка напала на женщину с собакой в Санкт-Петербурге.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами