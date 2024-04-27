Собака бойцовой породы ворвалась в школу и искусала ребенка

В Бразилии 12-летняя девочка подверглась нападению бродячей собаки в школьном классе. Об этом сообщает Mirror.

В бразильском городе Минейрус 12-летняя девочка получила травмы после нападения бродячей собаки, пес бойцовой породы ворвался в школу и напал на ребенка. Школьницу отбил от агрессивной собаки педагог, который смог отогнать пса, вызвать экстренные службы и оказать пострадавшей первую помощь до приезда медиков. Пострадавшую госпитализировали с рваными ранами ноги и грудной клетки.

По сообщениям местных властей, собака была бродячей. Как животное проникло на территорию школы еще предстоит установить, жизни и здоровью школьницы ничего не угрожает.

До этого сообщалось, что жительница Холмска пострадала от нападения стаффордширского терьера. Местная жительница вышла на прогулку со своей таксой, когда на нее со спины напала собака бойцовой породы. Стаффордширский терьер сначала вцепился прохожей в руку, затем укусил ее за ногу. Владелец собаки находился неподалеку, но был настолько пьян, что не сумел отогнать животное. Пострадавшую госпитализировали, раны оказались настолько глубокими, что их пришлось зашивать.

Ранее овчарка напала на женщину с собакой в Санкт-Петербурге.