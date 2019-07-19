Китайцам экспортируют пряники из России
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Российская кондитерская компания начала экспорт пряников на территорию Китая. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что также экспортироваться будут такие продукты, как растительное масло, снэки в виде печенья и шоколада.
Уточняется, что 50 тыс. упаковок пряников было продано за один месяц.
Предприниматели отметили, что помимо российских продуктов питания популярностью пользуются и косметика, пищевые добавки и национальные изделия ручной работы из России.
Как стало известно в 2016 году, Китай каждый год закупает 5 тыс. тонн российского мороженого.