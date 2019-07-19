Китайцам экспортируют пряники из России

Российская кондитерская компания начала экспорт пряников на территорию Китая. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что также экспортироваться будут такие продукты, как растительное масло, снэки в виде печенья и шоколада.

Уточняется, что 50 тыс. упаковок пряников было продано за один месяц.

Предприниматели отметили, что помимо российских продуктов питания популярностью пользуются и косметика, пищевые добавки и национальные изделия ручной работы из России.

Как стало известно в 2016 году, Китай каждый год закупает 5 тыс. тонн российского мороженого.